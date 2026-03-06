CSM Oradea revine cu victorie în Liga Națională. Succes clar cu FC Argeș, al 17-lea din sezon

10:50

Tinerii cu vârste între 16 și 29 de ani care nu au un loc de muncă și nici nu mai urmează studii pot primi până la 27.000 lei, la prima angajare. Guvernul a introdus prima de stabilitate pentru ei, un sprijin financiar de 1.000 lei pe lună, în primul an de angajare, și 1.250 lei pe lună în al doilea an, cu condiția ca tinerii să păstreze locul de muncă.