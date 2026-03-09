Primele imagini cu Mirel Rădoi, de la negocierile cu Gigi Becali: “Cuvântul este ca și cum aș fi semnat”

Gigi Becali s-a întâlnit luni cu Mirel Rădoi, pentru a avea ultimele discuţii înainte ca antrenorul de 44 de ani să înceapă al doilea său mandat la FCSB. După ce a ieşit de la discuţii, Mirel Rădoi a refuzat să ofere multe detalii. "Mai civilizat, ca să nu pară că sunt arogant, din mașină, o […]

