Primele imagini cu Mirel Rădoi, de la negocierile cu Gigi Becali: “Cuvântul este ca și cum aș fi semnat”
Antena Sport, 9 martie 2026 14:50
Gigi Becali s-a întâlnit luni cu Mirel Rădoi, pentru a avea ultimele discuţii înainte ca antrenorul de 44 de ani să înceapă al doilea său mandat la FCSB. După ce a ieşit de la discuţii, Mirel Rădoi a refuzat să ofere multe detalii. "Mai civilizat, ca să nu pară că sunt arogant, din mașină, o
• • •
Acum 5 minute
15:30
Gigi Becali a dezvăluit ce discuţie a avut cu Mirel Rădoi legat de sezonul regulat dezastruos făcut de FCSB, care a dus campioana din ultimii doi ani în play-out. Rădoi a vorbit despre lipsa de concentrare a jucătorilor de la FCSB în meciurile în care au întâlnit echipele mici ale campionatului. Mirel Rădoi i-a zis
Acum 30 minute
15:10
Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane” # Antena Sport
Gigi Becali s-a întâlnit luni cu Mirel Rădoi şi au discutat primele detalii legate de preluarea echipei, după plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că sunt şanse foarte mici ca Mirel Rădoi să continue şi din vară la FCSB, după ce fostul căpitan şi antrenor al echipei a acceptat să
Acum o oră
14:50
Primele imagini cu Mirel Rădoi, de la negocierile cu Gigi Becali: “Cuvântul este ca și cum aș fi semnat” # Antena Sport
Gigi Becali s-a întâlnit luni cu Mirel Rădoi, pentru a avea ultimele discuţii înainte ca antrenorul de 44 de ani să înceapă al doilea său mandat la FCSB. După ce a ieşit de la discuţii, Mirel Rădoi a refuzat să ofere multe detalii. “Mai civilizat, ca să nu pară că sunt arogant, din mașină, o […] The post Primele imagini cu Mirel Rădoi, de la negocierile cu Gigi Becali: “Cuvântul este ca și cum aș fi semnat” appeared first on Antena Sport.
14:40
Mihai Pintilii, mesaj emoţionant de adio după despărţirea de FCSB: “A venit momentul” # Antena Sport
Mihai Pintiliia avut un mesaj emoţionant de transmis după despărţirea de FCSB, echipă pentru care a lucrat în ultimii 10 ani, în ultimii doi fiind antrenor secund. Pintilii (41 de ani) a lucrat în ultimii trei ani alături de Elias Charalambous, care şi el a părăsit-o azi pe FCSB. Cei doi şi-au adjudecat patru trofee,
Acum 2 ore
14:30
În România a apărut informaţia că Marius Şumudică a fost demis de la Al Okhdood, după o înfrângere ruşinoasă 0-5, împotriva lui Al Fayha. Marius Şumudică neagă demiterea de la Al Okhdood şi spune că rămâne la echipă. Acum Al Okhdood este pe locul 17 în Arabia Saudită, cu 13 puncte, şi cu doar trei
14:20
Pilotul olandez Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, va concura anul acesta în Cursa de 24 de ore de la Nurburgring (Germania), au anunţat luni organizatorii, citaţi de agenţia DPA. Această cursă anuală de anduranţă, care figurează în calendarul Intercontinental GT Challenge, se va desfăşura pe 16 şi 17 mai, cu doar câteva
14:00
Gică Hagi a făcut un anunț care poate fi interpretat drept extrem de surprinzător, și anume că nu va merge la meciul contra Turciei din semifinalele play-off-ului pentru turneul final din America de Nord. "Nu mă duc la baraj. Merg doar cu gândul acolo, pentru ca jucătorii să fie inspirați și România să câștige. Anumite
13:50
Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii! Ce le-a transmis foştilor antrenori de la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a postat un mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, cei doi antrenori care au condus echipa spre ultimele două titluri de campioană şi care au plecat de la FCSB după ce formaţia roş-albastră a ajuns în play-off. Oficialul FCSB-ului a postat pe contul
13:40
“Mirel, bine ai revenit acasă!” Mesaj de susţinere postat de Peluza Nord pentru Rădoi # Antena Sport
Mirel Rădoi a fost anunţat de Gigi Becali drept viitorul antrenor al FCSB. Suporterii de la Peluza Nord au luat legătura cu tehnicianul şi acesta le-a confirmat venirea. Peluza Nord a postat un mesaj de susţinere pentru Mirel Rădoi. "Mirel, bine ai revenit acasă. Pentru noi, cei din tribune, numele tău nu înseamnă doar un
Acum 4 ore
13:20
CFR Cluj – Dinamo LIVE TEXT (20:00). Meciul care stabileşte clasamentul final înainte de play-off # Antena Sport
Ultimul meci din sezonul regulat este cel dintre CFR Cluj şi Dinamo şi se va disputa luni, de la ora 20:00. În urma derby-ului din Gruia, vom cunoaşte clasamentul înaintea play-off-ului. De ultimul meci din etapa 30 va depinde şi programul complet al play-off-ului. Asta pentru că CFR Cluj, în cazul unei victorii, va urca
13:10
Programul complet al Marelui Premiu al Chinei. Cursa e duminică (09:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) # Antena Sport
Sezonul 2026 continuă cu Marele Premiu al Chinei. După ce George Russell s-a impus la Melbourne, în prima etapă din acest an, "Marele Circ" se îndreaptă către Shanghai International Circuit. În etapa cu numărul 2 din 2026 vom avea şi primul week-end cu sprint din acest sezon. La fel ca anul trecut, cursa de sprint
13:00
Tehnicianul Elias Charalambous a anunţat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, că părăseşte FCSB. "Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa şi cred că trebuie un şoc la echipă. A fost ultima mea zi aici", a spus tehnicianul la finalul partidei pierdute, cu Universitatea Cluj. După ce a avut o discuţie
12:40
Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Chongqing 2026 # Antena Sport
Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt reprezentantele României la WTT Champions Chongqing 2026, turneul cu premii totale de 800.000 de dolari ce se va desfăşura în perioada 10-15 martie. Evenimentul reprezintă a doua întrecere majoră din acest an de această categorie, după WTT Champions Doha, și îi aduce la start pe cei mai valoroși jucători
12:40
Elias Charalambous a plecat de la FCSB după eşecul cu Universitatea Cluj, dar încheie un ciclu de aproape trei ani la gruparea roș-albastră, perioadă în care a cucerit nu mai puțin de patru trofee. Cât priveşte parcursul european, Charalambous a calificat pentru două sezoane consecutive echipa în faza principală a UEFA Europa League! Cu astfel
12:30
Cea mai bizară teorie a conspirației: Mondialul din 1958 nu s-a jucat niciodată și a fost „înscenat” în SUA # Antena Sport
Campionatul Mondial din 1958 l-a adus în prim-plan pe marele Pelé, pe atunci un adolescent, care a ajutat-o pe Brazilia să câștige primul ei trofeu. Cu toate acestea, una dintre cele mai bizare teorii conspiraționiste susține că turneul din 1958, desfășurat în Suedia, nu s-a jucat niciodată! În 2002, suedezii au lansat filmul documentar „Konspiration
12:20
Coco Gauff, abandon la Indian Wells! “E înfricoşător. Ca un foc de artificii în braţul meu” # Antena Sport
Coco Gauff a fost nevoită să se retragă din confruntarea din runda a treia cu Alexandra Eala de la Indian Wells, duminică, din cauza durerii persistente la braţul stâng, informează Reuters. Gauff, în vârstă de 21 de ani, care s-a retras doar dintr-un singur meci anterior în cariera sa, a cerut o pauză medicală înainte
12:00
Oficial. Nou antrenor la FC Botoşani, a condus astăzi primul antrenament. Iftime: “Să stabilizeze echipa” # Antena Sport
Marius Croitoru este începând de astăzi noul antrenor al celor de la FC Botoșani. Acesta i-a luat locul lui Leo Grozavu, iar tehnicianul a condus primul antrenament în această dimineață, anunţă btonline.ro. Ajuns la stadion în jurul orei 10.30, antrenorul a ținut o ședință în vestiar, fiind prezentat jucătorilor de către unul dintre acționarii echipei,
12:00
“Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările la FCSB?” Ce a putut răspunde Gigi Becali # Antena Sport
Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să revină la FCSB, după ce i-a promis că va avea mână liberă la echipă. Latifundiarul a anunţat că nu va mai face schimbări şi că nu va impune jucători în primul 11, mai ales că acesta a fost motivul plecării lui Rădoi în primul mandat la gruparea
11:50
Gigi Becali, întâlnire decisivă cu Mirel Rădoi: “Trebuie să mă consult la căpăţână!” Obiectivul la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că se va întâlni luni cu Mirel Rădoi, pentru a avea ultimele discuţii înainte ca antrenorul de 44 de ani să înceapă al doilea său mandat la FCSB. Becali susţine că obiectivul lui Rădoi va fi câştigarea barajului pentru Conference League, acolo unde speră să nu dea peste Universitatea Craiova, echipa
11:50
Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 7-8. Meciul sezonului în NHL! Răsturnări de situaţie şi 102 minute de penalizare # Antena Sport
Tampa Bay Lightning şi Buffalo Sabres s-au întâlnit pentru a treia oară în acest sezon şi au oferit unul dintre cele mai tari meciuri ale stagiunii. Buffalo s-a impus cu 8-7, la capătul unui meci cu răsturnări de situaţie, bătăi şi 102 minute de penalizare. În urma acestui succes, Buffalo Sabres a ajuns pe primul
Acum 6 ore
11:20
Adi Ilie critică deja strategia lui Gigi Becali: “Mirel Rădoi, două luni? Prea puțin! Totul este făcut pe grabă” # Antena Sport
Adi Ilie a fost ofertat să facă parte din staff-ul FCSB-ului şi urmează să dea un răspuns. Până să-şi dea acordul, fostul component al naţionalei României critică numirea lui Mirel Rădoi pe o perioadă scurt, de două luni. "Mie mi se pare că pentru două luni este prea puțin, la ce se vorbește. (n.r. de
11:10
Verdictul specialistului după penalty-ul cerut de Chivu şi Inter în prelungirile derby-ului cu Milan # Antena Sport
Finalul derby-ului dintre Milan şi Inter (1-0) a fost unul încins, iar nerazzurrii au cerut penalty la un henţ comis în careu de Samuele Ricci. VAR a decis că nu este cazul de lovitură de la 11 metri, iar "diavolii" sunt acum la 7 puncte de lider. Daniele Doveri nu a fost chemat să vadă
11:00
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB # Antena Sport
Mirel Rădoi nu duce lipsă de bani, iar Gigi Becali a anunţat că tehnicianul a decis să vină gratis la FCSB. Ce avere are Mirel Rădoi şi ce mare companie din România a cumpărat? Fostul fotbalist se poate lăuda că a strâns bani frumoşi. Singur a recunoscut că numai din salarii a câştigat 15 milioane
10:50
Imagini şocante în Brazilia! 23 de cartonaşe roşii, după ce jucătorii şi-au cărat pumni şi picioare pe teren # Antena Sport
Finala campionatului statului Minas Gerais dintre Cruzeiro şi Atlético Mineiro (1-0) a fost marcată de o încăierare violentă între jucătorii ambelor echipe, în urma unei confruntări fizice între un portar şi un atacant. 23 de jucători au fost sancţionaţi după meci. Cruzeiro a câştigat duminică seară campionatul statului Minas Gerais (Brazilia) împotriva lui Atletico Mineiro
10:40
Jose Mourinho a răbufnit după Benfica – FC Porto 2-2: “M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la picioarele mele” # Antena Sport
Jose Mourinho a fost extrem de supărat la finalul derby-ului dintre Benfica şi FC Porto, încheiat la egalitate, scor 2-2, LIVE în AntenaPLAY. Nu eliminarea din minutul 90 a lui Mourinho l-a făcut pe "The Special One" să răbufnească, ci faptul că Lucho Gonzalez, fost jucător la FC Porto, în prezent membru al staff-ului tehnic,
10:30
“Am vorbit cu Pițurcă”. Gigi Becali a făcut schimbarea pe bancă după ce a discutat cu el # Antena Sport
Mirel Rădoi a ajuns antrenor la FCSB, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii şi-au dat demisia. Gigi Becali a spus că a vorbit şi cu Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, fără să ofere mai multe detalii despre ce discuţii au purtat. Interesant este că cei doi nu mai erau în relaţii bune, iar
10:10
Gigi Becali a anunţat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor de la FCSB, după ce Elias Charalambous şi Mihai Pintilii şi-au dat demisia. Mirel va ajunge marţi la bază şi va debuta în acest nou mandat vineri. FCSB se va duela în prima etapă din play-out cu Metaloglobus. Partida se va desfăşura vineri, de
10:00
New York Knicks – Los Angeles Lakers 97-110. Fără LeBron, “Hollywood” a câştigat bătălia cu “Broadway”. Doncic a făcut show # Antena Sport
Bătălia dintre Hollywood şi Broadway a fost câştigată de LA Lakers, deşi unul dintre principalii actori în ultimele mai bine de două decenii în NBA, LeBron James, nu a jucat pentru a doua oară consecutiv din cauza unei accidentări la cot suferită joi, în înfrangerea cu Denver. Luka Doncic a fost cel mai bun marcator
09:50
Cine a făcut ofertă de 50 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin: “Ne-a sunat cineva…” # Antena Sport
În iarnă s-a discutat intens despre plecarea lui Radu Drăguşin de la Tottenham. În cele din urmă a rămas, dar au fost câteva propuneri tentante financiar, dar care au fost declinate de român. Florin Manea a povestit că jucătorul a primit o ofertă pe cinci ani, cu salariu anual de zece milioane de euro. Echipa
09:40
Mirel Rădoi pare să me
Acum 8 ore
09:30
Xavi “aruncă în aer” alegerile de la Barcelona! A minţit Joan Laporta? “Messi voia să revină! Era totul stabilit” # Antena Sport
Xavi, fostul mare mijlocaş al Barcelonei şi fost antrenor al formaţiei blaugrana, a făcut mai multe declaraţii despre Lionel Messi. Plecat de pe Camp Nou în 2021, argentinianul ar fi putut să revină “acasă” în vara anului 2023, după ce a părăsit-o pe PSG. Messi nu a mai ajuns însă la Barcelona şi a semnat […] The post Xavi “aruncă în aer” alegerile de la Barcelona! A minţit Joan Laporta? “Messi voia să revină! Era totul stabilit” appeared first on Antena Sport.
09:00
Becali a dat certă venirea lui Rădoi, un fost coleg cere prundeţă: “Până nu auzim de la el, eu unul nu cred” # Antena Sport
Gigi Beclai a anunţat venirea lui Mirel Rădoi la FCSB, însă până acum nu s-a anunţat nimic oficial şi din partea fostului antrenor de la Craiova. Sorin Paraschiv, fost coechipier cu Rădoi la FCSB, cere prudenţă. El aşteaptă ca Mirel Rădoi să anunţe dacă vine la FCSB, până atunci “nu crede”. ”E sigură? (n.r. A […] The post Becali a dat certă venirea lui Rădoi, un fost coleg cere prundeţă: “Până nu auzim de la el, eu unul nu cred” appeared first on Antena Sport.
09:00
“Te-a surprins alegerea lui Mirel Rădoi” Ştefan Baiaram, reacţie sinceră după ce fostul său antrenor a semnat cu FCSB # Antena Sport
Ştefan Baiaram a recunoscut că nu se aştepta ca Mirel Rădoi să revină la FCSB. Fost căpitan al echipei lui Gigi Becali, dar şi antrenor, Rădoi a bătut palma cu patronul roş-albaştrilor şi va prelua echipa în play-out, după plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. În acest sezon, Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi au […] The post “Te-a surprins alegerea lui Mirel Rădoi” Ştefan Baiaram, reacţie sinceră după ce fostul său antrenor a semnat cu FCSB appeared first on Antena Sport.
08:40
Legendele lui AC Milan şi Inter nu s-au pus de acord, după penalty-ul cerut de echipa lui Chivu: “Ar fi trebuit să intervină” # Antena Sport
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a pierdut derby-ul cu AC Milan, scor 0-1. Finalul meciului de pe San Siro a fost extrem de controversat, cu echipa antrenorului român cerând două lovituri de la 11 metri. Liderul din Serie A, care acum are un avans de 7 puncte în clasament, a mai avut şi un […] The post Legendele lui AC Milan şi Inter nu s-au pus de acord, după penalty-ul cerut de echipa lui Chivu: “Ar fi trebuit să intervină” appeared first on Antena Sport.
08:40
Momente grele pentru Cristi Chivu şi Inter, după ce AC Milan s-a impus cu 1-0, iar lupta la campionat pare că s-a redeschis. Presa italiană a lăudat AC Milan pentru succes şi a fost aprigă cu Chivu, care nu reuşeşte să se impună în derby-urile din Serie A. “Blestemul derby-ului continuă: Estupinan face Milanul fericit, […] The post Ce notă a primit Cristi Chivu în presa din Italia, după eșecul cu AC Milan appeared first on Antena Sport.
08:20
Mirel Rădoi va începe activitatea în această săptămână la FCSB, dar nu se va mai putea baza pe Risto Radunovic. Asta pentru că patronul Gigi Becali ar fi decis deja ca acesta să nu mai prindă echipa de start în actuala ediţie de campionat. El a fost amendat cu 20.000 de euro şi trecut pe […] The post Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor appeared first on Antena Sport.
08:10
V-a plăcut Marele Premiu al Australiei? Cred că numărufl depășirilor dintr-o cursă e un prim criteriu important pentru a judeca gradul ei de spectaculozitate. Or, acest număr a crescut de aproape trei ori față de sezonul trecut. Dacă în 2025 s-au înregistrat 45 de depășiri la Albert Park, anul acesta au fost 120. Evident, nu […] The post Adrian Georgescu: Cum vi se pare noul mod de funcționare al Formulei 1? appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
01:00
Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu a fost învins din nou de rivala Milan, cu acelaşi scor ca în tur, 1-0. În urma rezultatului de pe San Siro, diferenţa dintre cele două rivale este de 7 puncte, în vârful clasamentului. Finalul a fost unul încins, Inter cerând două penalty-uri şi având şi un gol anulat. Cristi Chivu […] The post Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan appeared first on Antena Sport.
00:40
Massimiliano Allegri nu se “îmbată cu apă rece” după ce l-a bătut pe Cristi Chivu: “Inter rămâne favorită clară” # Antena Sport
Massimiliano Allegri a avut un discurs extrem de echilibrat după ce AC Milan s-a impus în Derby della Madonnina și s-a apropiat la șapte puncte de liderul Inter. Experimentatul tehnician italian este de părere că formația lui Cristi Chivu rămâne în continuare favorită chiar dacă a fost învinsă în tur și în retur de “rossoneri”. […] The post Massimiliano Allegri nu se “îmbată cu apă rece” după ce l-a bătut pe Cristi Chivu: “Inter rămâne favorită clară” appeared first on Antena Sport.
00:20
Haos total în prelungiri la AC Milan – Inter. Echipa lui Chivu a cerut două penalty-uri și a avut un gol anulat # Antena Sport
AC Milan a învins-o pe Inter în Derby della Madonnina, însă victoria “rossonerilor” nu a fost lipsită de controverse. Prelungirile meciului de pe San Siro au fost marcate de trei momente în care jucătorii lui Cristi Chivu au considerat că au fost dezavantajați. AC Milan s-a apropiat la șapte puncte de liderul Inter după ce […] The post Haos total în prelungiri la AC Milan – Inter. Echipa lui Chivu a cerut două penalty-uri și a avut un gol anulat appeared first on Antena Sport.
8 martie 2026
23:50
Ștefan Baiaram, reacție după scandările rasiste din Rapid – Universitatea Craiova: “Ați văzut și dumneavoastră” # Antena Sport
Ștefan Baiaram a fost unul dintre jucătorii care au vorbit la flash-interviu după egalul din ultima etapă de sezon regulat dintre Rapid și Universitatea Craiova. Atacantul oltenilor a abordat diverse subiecte, printre care și cel legat de scandările rasiste ale suporterilor giuleștenilor. Rapid și Universitatea Craiova au remizat spectaculos în derby-ul finalului de sezon regulat din Liga […] The post Ștefan Baiaram, reacție după scandările rasiste din Rapid – Universitatea Craiova: “Ați văzut și dumneavoastră” appeared first on Antena Sport.
23:40
PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat în deplasare cu campioana Olympiakos Pireu, 0-0, duminică seara, în derbyul etapei a 24-a a campionatului de fotbal al Greciei. De acest egal a profitat AEK Atena, echipă la care joacă mijlocaşul român Răzvan Marin, care a urcat pe primul loc după victoria de sâmbătă cu […] The post Olympiacos – PAOK 0-0. Răzvan Lucescu duce o luptă teribilă pentru titlu, în Grecia appeared first on Antena Sport.
23:30
Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB. Cu cine va juca în atac. Gigi Becali a dat informaţiile # Antena Sport
Mirel Rădoi vine cu o primă schimbare importantă la FCSB! Antrenorul de 44 de ani al roş-albaştrilor va folosi un nou sistem, înlocuind 4-3-3 cu 4-4-2. Gigi Becali susţine că a vorbit deja cu finul său pe seama acestui subiect şi că în atac, lângă Daniel Bîrligea, vor exista variantele Miculescu şi Thiam. Mai mult, […] The post Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB. Cu cine va juca în atac. Gigi Becali a dat informaţiile appeared first on Antena Sport.
23:20
Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti: “A fost acţionat accidental un pulverizator” # Antena Sport
Meciul Rapid – Universitatea Craiova, din Superligă, a fost întrerupt duminică seară aproximativ trei minute în repriza a doua, după ce în stadionul Giuleşti s-au simţit efectele pulverizării de gaze lacrimogene. Incidentul a avut loc din minutul 63. După partidă, Jandarmeria Bucureşti a anunţat că a fost vorba de un accident. Unul în urma căruia […] The post Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti: “A fost acţionat accidental un pulverizator” appeared first on Antena Sport.
23:10
Sorana Cîrstea, numărul 38 mondial, a fost eliminată, duminică seară, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells. Sorana Cîrstea e OUT de la Indian Wells Cîrstea a fost învinsă de favorita 14, sportiva cehă Linda Noskova (14 WTA), scor 6-7 (5), 6-4, 6-4. Meciul a durat două ore şi […] The post Sorana Cîrstea, eliminată de la Indian Wells, după ce câştigase primul set appeared first on Antena Sport.
23:10
Suporterii Universității Craiova nu l-au iertat! Inamicul oltenilor după fluierul final al derby-ului cu Rapid # Antena Sport
Elvir Koljic, atacantul Rapidului venit de la Universitatea Craiova în vară, a fost protagonistul unui moment tensionat la finalul derby-ului care a pus față în față primele două echipe din clasamentul Ligii 1. Bosniacul a încercat să vină să salute suporterii olteni, însă aceștia au respins total inițiativa și l-au înjurat. Rapid și Universitatea Craiova […] The post Suporterii Universității Craiova nu l-au iertat! Inamicul oltenilor după fluierul final al derby-ului cu Rapid appeared first on Antena Sport.
22:50
Tudor Băluţă a aflat la interviu de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Ce a putut spune # Antena Sport
Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB, după ce Mihai Pintilii şi Elias Charalambous şi-au dat demisia, în urma ultimei etape a sezonului regular. Gigi Becali a făcut marele anunţ. Tudor Băluţă a aflat despre numirea fostului său antrenor din acest sezon de la Craiova chiar în timpul interviului susţinut după Rapid – Craiova […] The post Tudor Băluţă a aflat la interviu de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Ce a putut spune appeared first on Antena Sport.
22:50
Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. “Meme a pregătit biroul” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit ce maşinărie pregăteşte la FCSB, una cu care să devină învincibilă în Liga 1. Mirel Rădoi, Adi Ilie, Mihai Stoica şi alţi scouteri vor aduce la echipă cei mai buni jucători. Becali admite că nu se va mai implica la alcătuirea echipei sau la transferuri, iar trioul format din Stoica, Adi […] The post Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. “Meme a pregătit biroul” appeared first on Antena Sport.
22:40
“Simt că putem să fim campioni”. Alex Dobre, declarație de luptă după Rapid – Universitatea Craiova 1-1 # Antena Sport
Alex Dobre s-a arătat extrem de mulțumit de atitudinea arătată de el și colegii săi în derby-ul etapei din Liga 1, Rapid – Universitatea Craiova. Chiar dacă echipa sa nu a plecat cu cele trei puncte din Giulești, căpitanul a spus că el și colegii săi pot cuceri titlul la final de sezon. Rapid și […] The post “Simt că putem să fim campioni”. Alex Dobre, declarație de luptă după Rapid – Universitatea Craiova 1-1 appeared first on Antena Sport.
22:30
Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti şi Mircea Lucescu a fugit de urgenţă de la meci # Antena Sport
Jandarmii au comis o greşeală incredibilă la meciul dintre Rapid şi Universitatea Craiova, 1-1, în minutul 63 al partidei de pe Giuleşti, în urma căreia Rapid va porni play-off-ul la două puncte în spatele oltenilor. În repriza secundă, jandarmii au folosit gazele lacrimogene. Un gest făcut din greşeală de un om al legii. Un lucru […] The post Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti şi Mircea Lucescu a fugit de urgenţă de la meci appeared first on Antena Sport.
