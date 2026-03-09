Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 7-8. Meciul sezonului în NHL! Răsturnări de situaţie şi 102 minute de penalizare

19:00

Derby-ul din Italia dintre Inter și AC Milan a fost prefațat de numeroase figuri care au evoluat pentru una dintre cele două rivale, iar un fost jucător al “nerazzurrilor” s-a arătat convins că trupa lui Chivu se va impune duminică seara pe San Siro. Stephane Dalmat, pe numele său, crede că omul care va decide […] The post “Inter câștigă și va fi campioana Italiei”. Un fost “nerazzurro” știe cine va fi eroul lui Chivu în derby appeared first on Antena Sport.