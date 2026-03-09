Gigi Becali, întâlnire decisivă cu Mirel Rădoi: “Trebuie să mă consult la căpăţână!” Obiectivul la FCSB
Antena Sport, 9 martie 2026 11:50
• • •
Acum 5 minute
12:30
Cea mai bizară teorie a conspirației: Mondialul din 1958 nu s-a jucat niciodată și a fost „înscenat” în SUA # Antena Sport
Campionatul Mondial din 1958 l-a adus în prim-plan pe marele Pelé, pe atunci un adolescent, care a ajutat-o pe Brazilia să câștige primul ei trofeu. Cu toate acestea, una dintre cele mai bizare teorii conspiraționiste susține că turneul din 1958, desfășurat în Suedia, nu s-a jucat niciodată! În 2002, suedezii au lansat filmul documentar „Konspiration […]
Acum 10 minute
12:20
Coco Gauff, abandon la Indian Wells! “E înfricoşător. Ca un foc de artificii în braţul meu” # Antena Sport
Coco Gauff a fost nevoită să se retragă din confruntarea din runda a treia cu Alexandra Eala de la Indian Wells, duminică, din cauza durerii persistente la braţul stâng, informează Reuters. Gauff, în vârstă de 21 de ani, care s-a retras doar dintr-un singur meci anterior în cariera sa, a cerut o pauză medicală înainte […]
Acum 30 minute
12:00
Oficial. Nou antrenor la FC Botoşani, a condus astăzi primul antrenament. Iftime: “Să stabilizeze echipa” # Antena Sport
Marius Croitoru este începând de astăzi noul antrenor al celor de la FC Botoșani. Acesta i-a luat locul lui Leo Grozavu, iar tehnicianul a condus primul antrenament în această dimineață, anunţă btonline.ro. Ajuns la stadion în jurul orei 10.30, antrenorul a ținut o ședință în vestiar, fiind prezentat jucătorilor de către unul dintre acționarii echipei, […]
12:00
“Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările la FCSB?” Ce a putut răspunde Gigi Becali # Antena Sport
Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să revină la FCSB, după ce i-a promis că va avea mână liberă la echipă. Latifundiarul a anunţat că nu va mai face schimbări şi că nu va impune jucători în primul 11, mai ales că acesta a fost motivul plecării lui Rădoi în primul mandat la gruparea […]
Acum o oră
11:50
Gigi Becali, întâlnire decisivă cu Mirel Rădoi: “Trebuie să mă consult la căpăţână!” Obiectivul la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că se va întâlni luni cu Mirel Rădoi, pentru a avea ultimele discuţii înainte ca antrenorul de 44 de ani să înceapă al doilea său mandat la FCSB. Becali susţine că obiectivul lui Rădoi va fi câştigarea barajului pentru Conference League, acolo unde speră să nu dea peste Universitatea Craiova, echipa […]
11:50
Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 7-8. Meciul sezonului în NHL! Răsturnări de situaţie şi 102 minute de penalizare # Antena Sport
Tampa Bay Lightning şi Buffalo Sabres s-au întâlnit pentru a treia oară în acest sezon şi au oferit unul dintre cele mai tari meciuri ale stagiunii. Buffalo s-a impus cu 8-7, la capătul unui meci cu răsturnări de situaţie, bătăi şi 102 minute de penalizare. În urma acestui succes, Buffalo Sabres a ajuns pe primul […]
Acum 2 ore
11:20
Adi Ilie critică deja strategia lui Gigi Becali: “Mirel Rădoi, două luni? Prea puțin! Totul este făcut pe grabă” # Antena Sport
Adi Ilie a fost ofertat să facă parte din staff-ul FCSB-ului şi urmează să dea un răspuns. Până să-şi dea acordul, fostul component al naţionalei României critică numirea lui Mirel Rădoi pe o perioadă scurt, de două luni. "Mie mi se pare că pentru două luni este prea puțin, la ce se vorbește. (n.r. de […]
11:10
Verdictul specialistului după penalty-ul cerut de Chivu şi Inter în prelungirile derby-ului cu Milan # Antena Sport
Finalul derby-ului dintre Milan şi Inter (1-0) a fost unul încins, iar nerazzurrii au cerut penalty la un henţ comis în careu de Samuele Ricci. VAR a decis că nu este cazul de lovitură de la 11 metri, iar "diavolii" sunt acum la 7 puncte de lider. Daniele Doveri nu a fost chemat să vadă […]
11:00
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB # Antena Sport
Mirel Rădoi nu duce lipsă de bani, iar Gigi Becali a anunţat că tehnicianul a decis să vină gratis la FCSB. Ce avere are Mirel Rădoi şi ce mare companie din România a cumpărat? Fostul fotbalist se poate lăuda că a strâns bani frumoşi. Singur a recunoscut că numai din salarii a câştigat 15 milioane […]
10:50
Imagini şocante în Brazilia! 23 de cartonaşe roşii, după ce jucătorii şi-au cărat pumni şi picioare pe teren # Antena Sport
Finala campionatului statului Minas Gerais dintre Cruzeiro şi Atlético Mineiro (1-0) a fost marcată de o încăierare violentă între jucătorii ambelor echipe, în urma unei confruntări fizice între un portar şi un atacant. 23 de jucători au fost sancţionaţi după meci. Cruzeiro a câştigat duminică seară campionatul statului Minas Gerais (Brazilia) împotriva lui Atletico Mineiro […]
10:40
Jose Mourinho a răbufnit după Benfica – FC Porto 2-2: “M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la picioarele mele” # Antena Sport
Jose Mourinho a fost extrem de supărat la finalul derby-ului dintre Benfica şi FC Porto, încheiat la egalitate, scor 2-2, LIVE în AntenaPLAY. Nu eliminarea din minutul 90 a lui Mourinho l-a făcut pe "The Special One" să răbufnească, ci faptul că Lucho Gonzalez, fost jucător la FC Porto, în prezent membru al staff-ului tehnic, […]
Acum 4 ore
10:30
“Am vorbit cu Pițurcă”. Gigi Becali a făcut schimbarea pe bancă după ce a discutat cu el # Antena Sport
Mirel Rădoi a ajuns antrenor la FCSB, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii şi-au dat demisia. Gigi Becali a spus că a vorbit şi cu Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, fără să ofere mai multe detalii despre ce discuţii au purtat. Interesant este că cei doi nu mai erau în relaţii bune, iar […]
10:10
Gigi Becali a anunţat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor de la FCSB, după ce Elias Charalambous şi Mihai Pintilii şi-au dat demisia. Mirel va ajunge marţi la bază şi va debuta în acest nou mandat vineri. FCSB se va duela în prima etapă din play-out cu Metaloglobus. Partida se va desfăşura vineri, de […]
10:00
New York Knicks – Los Angeles Lakers 97-110. Fără LeBron, “Hollywood” a câştigat bătălia cu “Broadway”. Doncic a făcut show # Antena Sport
Bătălia dintre Hollywood şi Broadway a fost câştigată de LA Lakers, deşi unul dintre principalii actori în ultimele mai bine de două decenii în NBA, LeBron James, nu a jucat pentru a doua oară consecutiv din cauza unei accidentări la cot suferită joi, în înfrangerea cu Denver. Luka Doncic a fost cel mai bun marcator […]
09:50
Cine a făcut ofertă de 50 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin: “Ne-a sunat cineva…” # Antena Sport
În iarnă s-a discutat intens despre plecarea lui Radu Drăguşin de la Tottenham. În cele din urmă a rămas, dar au fost câteva propuneri tentante financiar, dar care au fost declinate de român. Florin Manea a povestit că jucătorul a primit o ofertă pe cinci ani, cu salariu anual de zece milioane de euro. Echipa […]
09:40
Mirel Rădoi pare să meargă tot pe mâna lui Gigi Becali în privinţa portarului la FCSB. Matei Popa a fost trimis titular în locul lui Târnovanu, iar prin această decizie FCSB a rezolvat marea problemă a jucătorului „under", tocmai pentru ca pe teren să nu fie nevoiţi să îl folosească pe Toma, Stoian sau Cercel. […]
09:30
Xavi “aruncă în aer” alegerile de la Barcelona! A minţit Joan Laporta? “Messi voia să revină! Era totul stabilit” # Antena Sport
Xavi, fostul mare mijlocaş al Barcelonei şi fost antrenor al formaţiei blaugrana, a făcut mai multe declaraţii despre Lionel Messi. Plecat de pe Camp Nou în 2021, argentinianul ar fi putut să revină "acasă" în vara anului 2023, după ce a părăsit-o pe PSG. Messi nu a mai ajuns însă la Barcelona şi a semnat […]
09:00
Becali a dat certă venirea lui Rădoi, un fost coleg cere prundeţă: “Până nu auzim de la el, eu unul nu cred” # Antena Sport
Gigi Beclai a anunţat venirea lui Mirel Rădoi la FCSB, însă până acum nu s-a anunţat nimic oficial şi din partea fostului antrenor de la Craiova. Sorin Paraschiv, fost coechipier cu Rădoi la FCSB, cere prudenţă. El aşteaptă ca Mirel Rădoi să anunţe dacă vine la FCSB, până atunci "nu crede". "E sigură? (n.r. A […]
09:00
“Te-a surprins alegerea lui Mirel Rădoi” Ştefan Baiaram, reacţie sinceră după ce fostul său antrenor a semnat cu FCSB # Antena Sport
Ştefan Baiaram a recunoscut că nu se aştepta ca Mirel Rădoi să revină la FCSB. Fost căpitan al echipei lui Gigi Becali, dar şi antrenor, Rădoi a bătut palma cu patronul roş-albaştrilor şi va prelua echipa în play-out, după plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. În acest sezon, Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi au […]
08:40
Legendele lui AC Milan şi Inter nu s-au pus de acord, după penalty-ul cerut de echipa lui Chivu: “Ar fi trebuit să intervină” # Antena Sport
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a pierdut derby-ul cu AC Milan, scor 0-1. Finalul meciului de pe San Siro a fost extrem de controversat, cu echipa antrenorului român cerând două lovituri de la 11 metri. Liderul din Serie A, care acum are un avans de 7 puncte în clasament, a mai avut şi un […]
08:40
Momente grele pentru Cristi Chivu şi Inter, după ce AC Milan s-a impus cu 1-0, iar lupta la campionat pare că s-a redeschis. Presa italiană a lăudat AC Milan pentru succes şi a fost aprigă cu Chivu, care nu reuşeşte să se impună în derby-urile din Serie A. "Blestemul derby-ului continuă: Estupinan face Milanul fericit, […]
Acum 6 ore
08:20
Mirel Rădoi va începe activitatea în această săptămână la FCSB, dar nu se va mai putea baza pe Risto Radunovic. Asta pentru că patronul Gigi Becali ar fi decis deja ca acesta să nu mai prindă echipa de start în actuala ediţie de campionat. El a fost amendat cu 20.000 de euro şi trecut pe […]
08:10
V-a plăcut Marele Premiu al Australiei? Cred că numărufl depășirilor dintr-o cursă e un prim criteriu important pentru a judeca gradul ei de spectaculozitate. Or, acest număr a crescut de aproape trei ori față de sezonul trecut. Dacă în 2025 s-au înregistrat 45 de depășiri la Albert Park, anul acesta au fost 120. Evident, nu […]
Acum 12 ore
01:00
Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu a fost învins din nou de rivala Milan, cu acelaşi scor ca în tur, 1-0. În urma rezultatului de pe San Siro, diferenţa dintre cele două rivale este de 7 puncte, în vârful clasamentului. Finalul a fost unul încins, Inter cerând două penalty-uri şi având şi un gol anulat. Cristi Chivu […]
00:40
Massimiliano Allegri nu se “îmbată cu apă rece” după ce l-a bătut pe Cristi Chivu: “Inter rămâne favorită clară” # Antena Sport
Massimiliano Allegri a avut un discurs extrem de echilibrat după ce AC Milan s-a impus în Derby della Madonnina și s-a apropiat la șapte puncte de liderul Inter. Experimentatul tehnician italian este de părere că formația lui Cristi Chivu rămâne în continuare favorită chiar dacă a fost învinsă în tur și în retur de "rossoneri". […]
00:20
Haos total în prelungiri la AC Milan – Inter. Echipa lui Chivu a cerut două penalty-uri și a avut un gol anulat # Antena Sport
AC Milan a învins-o pe Inter în Derby della Madonnina, însă victoria "rossonerilor" nu a fost lipsită de controverse. Prelungirile meciului de pe San Siro au fost marcate de trei momente în care jucătorii lui Cristi Chivu au considerat că au fost dezavantajați. AC Milan s-a apropiat la șapte puncte de liderul Inter după ce […]
8 martie 2026
23:50
Ștefan Baiaram, reacție după scandările rasiste din Rapid – Universitatea Craiova: “Ați văzut și dumneavoastră” # Antena Sport
Ștefan Baiaram a fost unul dintre jucătorii care au vorbit la flash-interviu după egalul din ultima etapă de sezon regulat dintre Rapid și Universitatea Craiova. Atacantul oltenilor a abordat diverse subiecte, printre care și cel legat de scandările rasiste ale suporterilor giuleștenilor. Rapid și Universitatea Craiova au remizat spectaculos în derby-ul finalului de sezon regulat din Liga […]
23:40
PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat în deplasare cu campioana Olympiakos Pireu, 0-0, duminică seara, în derbyul etapei a 24-a a campionatului de fotbal al Greciei. De acest egal a profitat AE
Acum 24 ore
23:30
Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB. Cu cine va juca în atac. Gigi Becali a dat informaţiile # Antena Sport
Mirel Rădoi vine cu o primă schimbare importantă la FCSB! Antrenorul de 44 de ani al roş-albaştrilor va folosi un nou sistem, înlocuind 4-3-3 cu 4-4-2. Gigi Becali susţine că a vorbit deja cu finul său pe seama acestui subiect şi că în atac, lângă Daniel Bîrligea, vor exista variantele Miculescu şi Thiam. Mai mult, […] The post Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB. Cu cine va juca în atac. Gigi Becali a dat informaţiile appeared first on Antena Sport.
23:20
Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti: “A fost acţionat accidental un pulverizator” # Antena Sport
Meciul Rapid – Universitatea Craiova, din Superligă, a fost întrerupt duminică seară aproximativ trei minute în repriza a doua, după ce în stadionul Giuleşti s-au simţit efectele pulverizării de gaze lacrimogene. Incidentul a avut loc din minutul 63. După partidă, Jandarmeria Bucureşti a anunţat că a fost vorba de un accident. Unul în urma căruia […] The post Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti: “A fost acţionat accidental un pulverizator” appeared first on Antena Sport.
23:10
Sorana Cîrstea, numărul 38 mondial, a fost eliminată, duminică seară, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells. Sorana Cîrstea e OUT de la Indian Wells Cîrstea a fost învinsă de favorita 14, sportiva cehă Linda Noskova (14 WTA), scor 6-7 (5), 6-4, 6-4. Meciul a durat două ore şi […] The post Sorana Cîrstea, eliminată de la Indian Wells, după ce câştigase primul set appeared first on Antena Sport.
23:10
Suporterii Universității Craiova nu l-au iertat! Inamicul oltenilor după fluierul final al derby-ului cu Rapid # Antena Sport
Elvir Koljic, atacantul Rapidului venit de la Universitatea Craiova în vară, a fost protagonistul unui moment tensionat la finalul derby-ului care a pus față în față primele două echipe din clasamentul Ligii 1. Bosniacul a încercat să vină să salute suporterii olteni, însă aceștia au respins total inițiativa și l-au înjurat. Rapid și Universitatea Craiova […] The post Suporterii Universității Craiova nu l-au iertat! Inamicul oltenilor după fluierul final al derby-ului cu Rapid appeared first on Antena Sport.
22:50
Tudor Băluţă a aflat la interviu de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Ce a putut spune # Antena Sport
Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB, după ce Mihai Pintilii şi Elias Charalambous şi-au dat demisia, în urma ultimei etape a sezonului regular. Gigi Becali a făcut marele anunţ. Tudor Băluţă a aflat despre numirea fostului său antrenor din acest sezon de la Craiova chiar în timpul interviului susţinut după Rapid – Craiova […] The post Tudor Băluţă a aflat la interviu de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Ce a putut spune appeared first on Antena Sport.
22:50
Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. “Meme a pregătit biroul” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit ce maşinărie pregăteşte la FCSB, una cu care să devină învincibilă în Liga 1. Mirel Rădoi, Adi Ilie, Mihai Stoica şi alţi scouteri vor aduce la echipă cei mai buni jucători. Becali admite că nu se va mai implica la alcătuirea echipei sau la transferuri, iar trioul format din Stoica, Adi […] The post Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. “Meme a pregătit biroul” appeared first on Antena Sport.
22:40
“Simt că putem să fim campioni”. Alex Dobre, declarație de luptă după Rapid – Universitatea Craiova 1-1 # Antena Sport
Alex Dobre s-a arătat extrem de mulțumit de atitudinea arătată de el și colegii săi în derby-ul etapei din Liga 1, Rapid – Universitatea Craiova. Chiar dacă echipa sa nu a plecat cu cele trei puncte din Giulești, căpitanul a spus că el și colegii săi pot cuceri titlul la final de sezon. Rapid și […] The post “Simt că putem să fim campioni”. Alex Dobre, declarație de luptă după Rapid – Universitatea Craiova 1-1 appeared first on Antena Sport.
22:30
Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti şi Mircea Lucescu a fugit de urgenţă de la meci # Antena Sport
Jandarmii au comis o greşeală incredibilă la meciul dintre Rapid şi Universitatea Craiova, 1-1, în minutul 63 al partidei de pe Giuleşti, în urma căreia Rapid va porni play-off-ul la două puncte în spatele oltenilor. În repriza secundă, jandarmii au folosit gazele lacrimogene. Un gest făcut din greşeală de un om al legii. Un lucru […] The post Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti şi Mircea Lucescu a fugit de urgenţă de la meci appeared first on Antena Sport.
22:20
Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram # Antena Sport
Rapid a remizat, duminică seară, pe teren propriu, 1-1, cu Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a 30-a a Ligii 1, ultima a sezonului regulat. Nicuşor Bancu a marcat pentru 1-0, dar a comis-o la golul egalizator. Căpitanul a condamnat şi scandările rapidiştilor împotriva colegului său, Ştefan Baiaram. El a vorbit şi despre avantajul de […] The post Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram appeared first on Antena Sport.
22:00
“Am confirmarea directă de la Mirel”. Se face mutarea-bombă anunțată de Gigi Becali: “La început nu credeam” # Antena Sport
Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, cea mai importantă facțiune de suporteri ai FCSB-ului, a susținut că a vorbit la telefon cu Mirel Rădoi, iar fostul antrenor de la Universitatea Craiova i-a confirmat că va veni la FCSB. Vestea legată de venirea fostului închizător e confirmată astfel dintr-o altă sursă, după anunțul făcut și de Gigi […] The post “Am confirmarea directă de la Mirel”. Se face mutarea-bombă anunțată de Gigi Becali: “La început nu credeam” appeared first on Antena Sport.
21:40
Jaqueline Cristian, învinsă de Aryna Sabalenka, la Indian Wells! “Am toată admiraţia pentru ea” # Antena Sport
Jaqueline Cristian s-a oprit în turul 3 la Indian Wells. Cea mai bună jucătoare a României a fost învinsă de Aryna Sabalenka, în două seturi. Cea mai bună jucătoare a lumii s-a impus cu 6-4, 6-1, după numai 72 de minute. Cea mai bună perioadă a lui Jaqueline a venit în primul set, când a […] The post Jaqueline Cristian, învinsă de Aryna Sabalenka, la Indian Wells! “Am toată admiraţia pentru ea” appeared first on Antena Sport.
21:20
Mirel Rădoi este noul antrenor al lui FCSB. Gigi Becali a anunţat că marţi fostul căpitan al roş-albaştrilor se va prezenta la antrenamentele echipei. Pe lângă antrenorii secunzi, Mirel Rădoi se va baza şi pe fiul său, Denis Rădoi, care este analist. Cei doi au colaborat şi la Universitatea Craiova, dar şi la Al Bataeh. […] The post Ce surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Mamă, ce fotbaliști! appeared first on Antena Sport.
21:00
Elias Charalambous, întâlnire finală cu Gigi Becali. Ce se întâmplă după ce Mirel Rădoi a fost adus în locul său # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o reacție în exclusivitate pentru Antena Sport după ce a anunțat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al FCSB-ului în perioada în care echipa va fi în play-out. Deși se aștepta ca Elias Charalambous și Mihai Pintilii să se întâlnească duminică alături de patronul roș-albaștrilor, întrevederea respectivă va avea loc […] The post Elias Charalambous, întâlnire finală cu Gigi Becali. Ce se întâmplă după ce Mirel Rădoi a fost adus în locul său appeared first on Antena Sport.
20:40
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit că Mirel Rădoi va deveni de marţi noul antrenor al lui FCSB. Denis Rădoi, fiul său, îl va însoţi la echipa roş-albastră. Singurul lucru pe care Becali i l-a interzis lui Rădoi este să dea oameni afară din staff. Prima decizie a fostului selecţioner este de a nu avea o conferinţă […] The post Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis appeared first on Antena Sport.
20:20
Mircea Lucescu, prima apariție publică după problemele de sănătate! Selecționerul, prezent la Rapid – Craiova # Antena Sport
Mircea Lucescu și-a făcut prima apariție publică după problemele de sănătate care au pus sub semnul întrebării mult timp prezența sa pe banca naționalei României la barajul cu Turcia. Antrenorul de 80 de ani este prezent la derby-ul etapei din Liga 1 dintre Rapid și Universitatea Craiova. Mircea Lucescu a revenit pe stadion după problemele […] The post Mircea Lucescu, prima apariție publică după problemele de sănătate! Selecționerul, prezent la Rapid – Craiova appeared first on Antena Sport.
20:10
Gigi Becali a anunţat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor de la FCSB, după ce Elias Charalambous şi-a dat demisia. Rădoi va conduce echipa până la finalul sezonului. „De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum dacă și-au dat demisia (n.r. – Charalambous și […] The post Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă appeared first on Antena Sport.
20:00
Rapidiștii au ironizat-o pe Craiova înainte de derby. Cârnăciori oltenești “tăvăliți”, vânduți suporterilor # Antena Sport
Suporterii Rapidului au avut parte de o surpriză plăcută înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova. Lângă stadionul Giulești, fanii au putut cumpăra mâncare cu numele lui Olimpiu Moruțan sau Cristi Săpunaru, precum și alte feluri care au făcut aluzie la echipa alb-vișinie, dar și la rivala ei din seara de duminică. Ce s-a vândut lângă […] The post Rapidiștii au ironizat-o pe Craiova înainte de derby. Cârnăciori oltenești “tăvăliți”, vânduți suporterilor appeared first on Antena Sport.
19:50
Reacţie clară înainte de Rapid – Craiova, după ce Ştefan Baiaram şi-a anunţat plecarea din Oltenia # Antena Sport
Ştefan Baiaram (23 de ani) şi-a anunţat plecarea de la Craiova, după victoria din sferturile Cupei României, 3-1 cu CFR Cluj. “Perla” oltenilor a deszvăluit că are ok-ul conducerii să se transfere în străinătate, la finalul sezonului. Directorul sportiv al Universității Craiova, Mario Felguiras, susţine că Baiaram era “la cald” după un meci în care […] The post Reacţie clară înainte de Rapid – Craiova, după ce Ştefan Baiaram şi-a anunţat plecarea din Oltenia appeared first on Antena Sport.
19:00
“Inter câștigă și va fi campioana Italiei”. Un fost “nerazzurro” știe cine va fi eroul lui Chivu în derby # Antena Sport
Derby-ul din Italia dintre Inter și AC Milan a fost prefațat de numeroase figuri care au evoluat pentru una dintre cele două rivale, iar un fost jucător al “nerazzurrilor” s-a arătat convins că trupa lui Chivu se va impune duminică seara pe San Siro. Stephane Dalmat, pe numele său, crede că omul care va decide […] The post “Inter câștigă și va fi campioana Italiei”. Un fost “nerazzurro” știe cine va fi eroul lui Chivu în derby appeared first on Antena Sport.
18:40
Radu Petrescu a fost suspendat 12 etape după decizia de neîneţeles luată în Petrolul – FC Argeş 2-1, care a dus la viciere de rezultat. Astfel că, centralul cu ecuson FIFA a fost trimis la judeţeană în acest weekend. Radu Petrescu a ajuns la Podoleni, un sat din Neamţ. Acolo, el a condus un meci […] The post Radu Petrescu, trimis la judeţeană, la Neamţ, după dezastrul din Petrolul – FC Argeş appeared first on Antena Sport.
18:20
Mircea Lucescu a “rupt tăcerea” după ce FCSB a ratat play-off-ul și Charalambous a demisionat: “Mă supără” # Antena Sport
Mircea Lucescu a oferit o primă reacție după ce FCSB a intrat într-o criză totală în ultima săptămână, ratând play-off-ul și pierzându-și și antrenorul, pe Elias Charalambous, care și-a dat demisia. “Il Luce” a preferat să nu comenteze decizia luată de cipriot, dar a spus că lipsa roș-albaștrilor din Top 6 e ceva ce poate […] The post Mircea Lucescu a “rupt tăcerea” după ce FCSB a ratat play-off-ul și Charalambous a demisionat: “Mă supără” appeared first on Antena Sport.
