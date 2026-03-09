NATO a doborât a doua rachetă balistică iraniană în spaţiul aerian al Turciei
StiriDiaspora.ro, 9 martie 2026 15:20
NATO a doborât a doua rachetă balistică iraniană în spaţiul aerian al Turciei
• • •
Acum o oră
15:20
NATO a doborât a doua rachetă balistică iraniană în spaţiul aerian al Turciei
Acum 2 ore
14:30
MAE: Aproximativ 2.000 de români au revenit în ţară din zona Golfului
Acum 4 ore
13:40
Un șofer român a furat 25.000 de sticle de șampanie, produse cosmetice și anvelope în valoare de un milion de euro # StiriDiaspora.ro
12:40
Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan să trimită Corpul de control la MAE
Acum 6 ore
11:40
Un muncitor român din Italia și-a înjunghiat mortal colegul de cameră. Amândoi lucrau pe șantierul naval Fincantieri # StiriDiaspora.ro
10:50
Nicuşor Dan, discuţie cu António Costa pe tema Consiliului European din 19 - 20 martie # StiriDiaspora.ro
10:20
Fragmente de meteorit deasupra Germaniei. Acoperișurile unor case din Koblenz lovite # StiriDiaspora.ro
Acum 8 ore
09:30
S-a aflat cine e românul mort pe bicicletă în Italia. Alin avea 43 de ani și lasă în urmă doi copii mici și o soție îndurerată # StiriDiaspora.ro
09:00
România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU. 273 de români, aduşi în ţară # StiriDiaspora.ro
Acum 24 ore
17:20
Prăjitură pufoasă cu portocală și migdale - rețeta simplă care umple casa de aromă # StiriDiaspora.ro
16:30
O femeie bolnavă de cancer, a murit după ce un spital i-a citit greșit analizele timp de cinci ani # StiriDiaspora.ro
Ieri
14:20
Niciun semn de la românca dispărută în Italia: căutările continuă de 6 zile
13:00
Ilie Bolojan anunță noi zboruri pentru cetățenii români blocați în zonele de conflict din Orientul Mijlociu # StiriDiaspora.ro
12:50
Horoscop săptămânal pentru perioada 9-15 martie 2026: Pești, navighezi prin haos și magie # StiriDiaspora.ro
11:30
Tragedie în Italia: un român și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul bicicletei # StiriDiaspora.ro
10:40
„Singurul copil lăsat în urmă”. Victor Ponta a povestit prin ce a trecut fiica sa, după ce Oana Țoiu a lăsat-o în Dubai # StiriDiaspora.ro
7 martie 2026
17:30
Prăjitură cu căpșuni și cremă de vanilie, gata în mai puțin de o oră
17:00
Horoscop duminică, 8 martie. Ziua Femeii aduce emoții, surprize și momente speciale pentru toate zodiile # StiriDiaspora.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
România ia măsuri pentru a preveni creșterea prețului carburanților peste 10 lei: cinci scenarii în lucru # StiriDiaspora.ro
13:30
Războiul se extinde: Israelul bombardează Iranul, iar Teheranul amenință cu destabilizarea întregului Golf # StiriDiaspora.ro
12:20
Ziua pe șantier, duminica la altar: Ce face un preot român pentru a se întreține în Anglia # StiriDiaspora.ro
11:10
Care sunt cele mai periculoase țări de vizitat: sfaturile Ministerului Afacerilor Externe pentru călători # StiriDiaspora.ro
10:40
Ploaie de bancnote pe o șosea din Italia: șoferii au oprit mașinile și au început să le adune. Trafic blocat în Salento # StiriDiaspora.ro
6 martie 2026
15:40
Tot mai mulţi români plănuiesc vacanţe în ţară, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu # StiriDiaspora.ro
14:50
Zbor organizat de MAE pe ruta Oman - București. Sunt 127 de cetăţeni români la bord, din care 95 sunt minori # StiriDiaspora.ro
14:00
Reacția Rusiei, după ce Finlanda a anunțat că va accepta prezența armelor nucleare pe teritoriul său # StiriDiaspora.ro
13:10
Şefii Vămii Constanţa Sud, reţinuţi de DNA. Sunt acuzați că au luat mită
12:40
Bolojan, discuție cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Culoare de zbor pentru companiile aeriene româneşti # StiriDiaspora.ro
11:30
Trei români arestați în Italia. Plăteau muncitori moldoveni cu 2 euro pe oră și îi obligau să doarmă într-un depozit # StiriDiaspora.ro
10:40
Război total: Orban oprește transporturile importante pentru Ucraina care trec prin Ungaria # StiriDiaspora.ro
09:50
Israelul anunţă o "nouă fază" în războiul său împotriva Iranului
09:10
Un român fura vehiculele confiscate de poliție în Austria. A fost prins abia după un an # StiriDiaspora.ro
08:10
Tensiuni în creștere: Ucraina acuză Ungaria că a "luat ostatici" angajaţii unei bănci ucrainene din Budapesta # StiriDiaspora.ro
5 martie 2026
22:50
Nicușor Dan, primul mesaj după ce fiica lui Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să se urce în avionul spre România. # StiriDiaspora.ro
21:20
Dani Mocanu trimis în România să facă închisoare. Instanța supremă din Italia, decizie definitivă # StiriDiaspora.ro
21:10
Răsturnare de situație în cazul morții copilului moldovean Mattia Coadă. Magistratul refuză clasarea # StiriDiaspora.ro
20:30
Reacție dură a Ungariei, după ce Zelenski a anunțat că trimite armata ucraineană după Viktor Orban: "E o amenințare cu moartea" # StiriDiaspora.ro
20:00
Român, prins în Germania de un câine, după furturi de 200 000 euro. Presa germană: "Riscuri profesionale" # StiriDiaspora.ro
19:20
Femeie de afaceri româncă, păcălită cu 100 000 euro de un escroc care s-a dat funcționar ANAF # StiriDiaspora.ro
16:10
Anulări de zbor în afara UE: Cum funcționează despăgubirile în SUA și alte regiuni # StiriDiaspora.ro
15:20
Guvernul menține plafonarea prețului la gaze pentru persoanele fizice
15:00
Nicuşor Dan: Românii sunt "absolut protejaţi" în contextul conflictului din Orientul Mijlociu # StiriDiaspora.ro
14:20
Banca Centrală a Germaniei raportează pierderi de 8,6 miliarde de euro în 2025
13:20
Victor Ponta susține că, la ordinul Oanei Țoiu, fiica sa nu a fost lăsata să urce într-un avion care a adus români din Dubai # StiriDiaspora.ro
12:40
Doi turiști români, scoși din Oman într-un zbor militar organizat de Spania
12:10
Român care lucra la tăiat de lemne în Germania, mort într-un accident de muncă. A fost deschisă o anchetă # StiriDiaspora.ro
11:20
SUA şi Canada au ridicat avioane de vânătoare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi # StiriDiaspora.ro
10:30
Cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească se extind în mai multe orașe din Germania # StiriDiaspora.ro
09:30
Nicuşor Dan, vizită în Polonia. Se va întâlni cu preşedintele Karol Nawrocki şi premierul Donald Tusk # StiriDiaspora.ro
09:00
O mamă din Iași a murit sub privirile fiicei de 7 ani. Fetița a vegheat-o toată noaptea. Tatăl aflat în Germania a dat alarma # StiriDiaspora.ro
