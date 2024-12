Horoscop – 27 decembrie 2024 – E cineva care mai are chef de treaba la serviciu?

13:50

Doi indivizi suspectați că-s purtători de minte scurtă, un popă răspopit și un doctor cu nume de bufniță, odată cu silința din răsputeri de a-l jupui de piele pe candidatul la jilțul de la Cotroceni Călin Georgescu, într-o emisiune a Antenei 3 au exalat din bojogii plini de venin că susținătorii acestuia nu sunt nimic […]