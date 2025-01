„Păcală ştiţi cum a plecat?” Eugen Neagoe a făcut praf condiţiile de la Gloria Buzău: „Mergem la ţară să ne antrenăm”

19:50

Andrei Nicolescu a anunţat o plecare de la Dinamo. Administratorul dinamoviştilor a spus că Ahmed Bani are nevoie de o schmbare şi că există deja discuţii cu o echipă din România. În acest sezon , Ahmed Bani a reuşit să dea un singur gol şi 3 pase decisive în cele 16 partide. Andrei Nicolescu a […] The post Andrei Nicolescu a anunţat o plecare de la Dinamo: „Avem discuţii! Pare puţin plafonat!” appeared first on Antena Sport.