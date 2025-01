Cleveland Cavaliers a întrerupt seria de 15 victorii consecutive a celor de la Oklahoma City Thunder. Spectacol total în NBA

17:50

Dennis Politic a vorbit despre înfrângerea suferită de Dinamo în primul amical pe care „câinii” l-au disputat în această iarnă. FC Zurich a învins echipa lui Zeljko Kopic cu 3-1. Singurul gol al dinamoviştilor a fost marcat de Alexandru Pop, jucătorul venit în această pauză competiţională de la Oţelul Galaţi. Dennis Politic, după înfrângerea lui […] The post Dennis Politic are planuri mari la Dinamo: „Vom ţinti play-off-ul, apoi titlu”. Ce a zis despre întâlnirea cu Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.