Gest uriaş al ultraşilor lui PAOK pentru Răzvan Lucescu, în marele derby cu AEK

Emanuel Gyenes a ocupat locul 22 în etapa a patra la moto la Raliul Dakar. La categoria Original by Motul (fără asistenţă tehnică), Gyenes s-a clasat pe locul 2. Pilotul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 22, miercuri, în etapa a patra a Raliului Dakar, la clasa moto. Emanuel Gyenes a ocupat locul