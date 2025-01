20:20

Producții independente de teatru la Palatul Bragadiru. Programul debutează pe 12 ianuarie, cu avanpremiera „Testosteron”. Până la finalul lunii, în sala Teatrului Godot, din Calea Rahovei 147, vor putea fi văzute producţii independente. Publicul se va putea delecta cu „Double Fiesta”, comedii spumoase ca „Soţul soţiei mele” sau inconfundabilul one man show „Era ok şi […] The post Producții independente de teatru la Palatul Bragadiru, la început de an appeared first on Buletin de București.