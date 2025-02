Musicalul „CHICAGO”, spectacol extraordinat, la Circul Metropolitan, la final de februarie

00:30

Platanii de pe Splaiul Unirii sunt în pericol. Le-au fost tăiate rădăcinile dinspre carosabil, pentru montarea unor borduri prefabricate. Asta după ce în urmă cu câțiva ani au fost eliminate rădăcinile dinspre cuva Dâmboviței, explică peisagista Diana Culescu pentru Buletin de București. În lipsa rădăcinilor care să asigure tensiunea și a sprijinului oferit de zid, […]