Noul proiect de buget de stat, care stabilește cum sunt repartizați banii încasați din taxele si impozitele plătite de firmele de pe raza Capitalei, arată o proiecție în contradicție cu referendumul privind finanţele Bucureştiului, organizat de primarul general Nicuşor Dan. Astfel, Primăria Municipiului Bucureşti ar urma să rămână cu 45% din sumele colectate. În plus, […]