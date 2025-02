„Stângăcie”

10:10

Un spectacol extraordinar, cu opera „La Traviata" de Verdi, va fi pus în scenă la Sala Palatului, pe 31 martie. Reprezentația începe la ora 19:00. Una dintre cele mai îndrăgite opere din istorie va putea fi ascultată, de publicul bucureștean, la final de martie, sub bagheta dirijorului Tiberiu Dragoș Oprea și cu aportul Orchestrei, Corului […]