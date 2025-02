Grevă japoneză la Metrorex. Săptămâna viitoare urmează greva de exces de zel care ar putea duce la blocarea M2 Pipera-Berceni. Artimon: „Asta înseamnă că vom fi atenți la tot ce trebuie să facem”

14:40

Angajații de la metrou vor intra în grevă japoneză, luni, 3 februarie, după protestele organizate recent în fața Ministerului de Finanțe și a Guvernului. Liderul sindical, Marian Artimon, a vorbit despre o nouă problemă care afectează activitatea Metrorex, dincolo de aşa-numita „ordonanţă-trenuleţ": timpii de odihnă nu sunt nerespectaţi din cauza numărului deficitar de angajaţi. „Timpul […]