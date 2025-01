14:20

82 de copii au fost răniți de petarde, în doar două luni, și au ajuns la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală cu răni grave. Cea mai mică victimă are doar 4 ani. 10 copii au rămas internați Medicul Raluca Alexandru atrage atenţia asupra numărului foarte mare al copiilor cu traumatisme prin explozie de petarde. „De […] The post 82 de copii răniți de petarde, ajunşi la Grigore Alexandrescu, în doar 2 luni. Degete amputate şi arsuri la nivelul feţei appeared first on Buletin de București.