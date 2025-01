De ce au fost condamnați cei 9 polițiști torționari de la secția din Sectorul 4: „Nu posedă resorturile necesare pentru reeducare

05:30

Stagiunea Simfonică George Enescu începe concertele de anul acesta cu doi invitați speciali, care vor urca pe scena Ateneului Român pe 9 și 10 ianuarie. Orchestra Filarmonicii George Enescu îi va avea alături pe renumitul dirijor Lionel Bringuier și ca solistă pe celebra violonistă Sayaka Shoji. Programul concertelor cuprinde: Concertul în re major pentru vioară […] The post Primele concerte din Stagiunea Simfonică a Filarmonicii George Enescu din acest an aduc doi invitați speciali, pe 9 și 10 ianuarie appeared first on Buletin de București.