Concerte extraordinare cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

Peste 340.000 de euro costă curățenia pe Arena Națională. Contractul dintre Primăria Municipiului București (PMB) și Romprest, câștigătorul licitației, are o durată de 12 luni, din aprilie 2024 și până în aceeași lună a anului 2025. Serviciile de curățenie prestate de firma de salubritate „la cele mai înalte standarde de calitate", conform caietului de sarcini, […]