Sector 2 | Cursuri gratuite pentru seniori și copii

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, anunţă basilica.ro, agenţia de presă a BOR. Evenimentul are loc pentru a marca Centenarul Patriarhiei Române. În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul