Vestea primită de Radu Drăguşin, înaintea meciului cu Leicester! Detaliul remarcat de englezi: „Are nevoie de asta!”

16:30

Emma Răducanu, campioana din 2021 de la US Open, nu a reuşit să îşi menţină forma de vis din Statele Unite. În ultimii ani, jucătoarea cu origini în România a avut mai multe probleme de sănătate, dar şi mai mulţi antrenori. După mai bine de un an alături de Nick Cavaday, cel care i-a fost […] The post Emma Răducanu, în căutarea unui antrenor pentru a 7-a oară în cariera sa! Anunţul oficial al britanicei appeared first on Antena Sport.