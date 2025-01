„Stăm în sens giratoriu şi nu ajungem nicăieri!” Gică Hagi a răbufnit, după ce a aflat decizia despre noul stadion din Constanţa! Reacţie furibundă a „Regelui”

17:30

Ilie Năstase a anunţat că va urmări din tribună, alături de fiica lui, meciul FCSB – Manchester United. Dacă vor reuşi să producă surpriza, campionii României vor obţine calificarea directă în optimile de finală ale Europa League. „Nasty” va ajunge pe Arena Naţională alături de Alessia Năstase, unul dintre cei cinci copii pe care îi […] The post Ilie Năstase, nerăbdător să vadă FCSB – Manchester United alături de fiica lui: „E stelistă, am învăţat-o de mică!” appeared first on Antena Sport.