Kylian Mbappe, primul hat-trick pentru Real Madrid! Performanţa istorică obţinută după victoria cu Real Valladolid

09:40

Meciul dintre Aryna Sabalenka şi Madison Keys, finala feminină de la Australian Open 2025, va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 10:30. Triplă câştigătoare de Grand Slam, Sabalenka (1 WTA) are şansa de a-şi trece în cont al patrulea titlu major şi al treilea la rând la Melbourne. De partea […] The post Aryna Sabalenka – Madison Keys LIVE SCORE (10:30) e finala Australian Open 2025. Liderul WTA poate cuceri al treilea titlu la Melbourne appeared first on Antena Sport.