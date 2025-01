Mesajul transmis de Dan Şucu, după ce Rapid şi Genoa au câştigat

13:20

Primii ani din viața unui copil sunt fundamentali pentru formarea personalității, cunoștințelor și a abilităților sociale. Alegerea unui mediu educațional potrivit devine astfel una dintre cele mai importante decizii pentru părinți. TeddyBär, o instituție educațională de prestigiu din Sectorul 1 al Bucureștiului, oferă un mediu primitor, metode moderne de predare și programe personalizate pentru a […] The post (P) TeddyBär. Contribuim la dezvoltarea armonioasă a copilului tău appeared first on Antena Sport.