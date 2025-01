E oficial: Manchester United a făcut transferul viitorului, de la Arsenal, cu două zile înainte de meciul cu FCSB

15:40

Emma Răducanu, locul 56 mondial şi cap de serie 7, a fost de spaniola Cristina Bucşă, locul 101 WTA, luni, în primul tur la Singapore Open, turneu cu premii de 275.094 de dolari. Bucşă s-a impus, scor 5-7, 7-5, 7-5, după trei ore şi trei minute în fața campioanei din 2021 de la US Open. […] The post Emma Răducanu, eliminată în primul tur la Singapore Open! Britanica a cedat în fața Cristinei Bucşă după un meci de peste trei ore appeared first on Antena Sport.