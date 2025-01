Cât de frumoasă este soția lui Mirel Rădoi. Viviana este înconjurată de lux și are apariții de sute de mii de euro

19:20

Dan Petrescu va lipsi de la meciul dintre CFR Cluj şi Farul Constanţa, ultimul duel al etapei cu numărul 23 din Liga 1. În Gruia va veni echipa antrenată de Gică Hagi, dar „Regele" nu se va reîntâlni cu fostul său coechipier din Generaţia de Aur. Dan Petrescu are enterocolită şi nu va fi prezent […]