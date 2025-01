Mihai Stoica a repetat în mod obsesiv un cuvânt, după revenirea lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

00:10

Gică Hagi nu a mai rezistat şi a răbufnit la finalul meciului CFR Cluj – Farul Constanţa, scor 3-1. În ciuda înfrângerii suferite fără drept de apel de către echipa sa în Gruia, Gică Hagi a fost mult mai deranjat de reacţia fanilor echipei gazdă. Chiar dacă CFR Cluj s-a impus şi este la doar […] The post Gică Hagi a răbufnit după ce fanii lui CFR Cluj i-au cerut demisia lui Dan Petrescu: „This is Romania” appeared first on Antena Sport.