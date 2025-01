„Dau şi bani, nu contează!” Gigi Becali a dat ordin şi forţează un transfer la FCSB. Termenul limită impus de patron

09:30

FCSB şi-a asigurat prezenţa în barajul pentru optimile Europa League şi luptă în marele duel cu Manchester United pentru a termina chiar între primele opt echipe ale grupei. Gigi Becali a anunţat că îşi doreşte să ajungă în finala Europa League, iar specialiştii au venit cu cota pe care o are campioana României la câştigarea […] The post Ce cotă are FCSB pentru câştigarea Europa League. Tottenham şi Manchester United sunt favoritele specialiştilor appeared first on Antena Sport.