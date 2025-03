Vlad Chiricheş a reintrat în graţiile lui Gigi Becali! Decizia luată înaintea play-off-ului de titlu: „Avem nevoie de el”

16:40

Gigi Becali a luat o decizie neaşteptată, în ziua returului cu Lyon, din optimile Europa League. Patronul campioanei a anunţat că Lukas Zima va fi titular în poarta FCSB-ului în duelul din Franţa. Lyon a învins-o cu 3-1 pe FCSB în meciul tur de la Bucureşti. Returul se va disputa astăzi, de la ora 22:00, […]