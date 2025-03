„Când faci greşeli, eşti pedepsit!” Adrian Şut e deja cu gândul la derby-ul cu Rapid: „Trebuie să câştigăm meciul”

15:20

Oklahoma City Thunder şi-a validat, miercuri, participarea la faza play-off a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), după ce s-a impus cu 118-112 pe parchetul lui Boston Celtics, campioana en titre, pentru a doua oară în acest sezon, informează AFP. Tânăra echipă antrenată de Mark Daigneault, liderul autoritar al Conferinţei de Vest (54 victorii-12 eşecuri), […]