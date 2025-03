Simulare Bacalaureat | Peste 15.000 de elevi din Bucureşti vor intra săptămâna viitoare în sala de examen

09:30

Lotul 3 pe de secțiunea de nord a autostrăzii A0, noul drum de centură al Bucureștiului, are șanse să fie gata în decembrie, afirmă Asociația Pro Infrastructură. Lucrurile sunt un pic mai dificile pe lotul 4. Lotul 3 de pe autostrada de centură: „Nu rău, dar nici bine" Încă mai sunt ceva șanse ca în […]