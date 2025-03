Sector 2 | 113 blocuri intră în reabilitare. Alte 278 sunt pe lista de așteptare

17:30

Controlul ANPC în Obor, de sâmbătă, s-a încheiat cu amenzi în valoare de peste 110.000 de lei și retragerea de la comercializare a peste 650 de kilograme de produse din pește. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat sâmbătă o acțiune în Halele Centrale Obor – Hala de Pește, unde fost controlați 12 operatori […] The post Amenzi și produse retrase de la comercializare, după controlul ANPC în Obor appeared first on Buletin de București.