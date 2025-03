Porţi antisuicid la metrou. Primele astfel de panouri vor fi montate pe viitorul tronson din M4

10:30

Zborurile din București spre aeroportul Heathrow din Londa au fost anulate pe 21 martie, din cauza unui incendiu puternic, care a creat o pană de curent electric majoră în regiune. British Airways este singura companie aeriană care operează zboruri între România și aeroportul Heathrow din Londra (Marea Britanie), iar cele două zboruri ale sale spre […]