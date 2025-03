SRI își prezintă echipamentele și oamenii, în weekend, la Palatul Cotroceni

15:00

Clădirea de pe bulevardul Schitu Măgureanu unde funcţionează sala Liviu Ciulei a teatrului Lucia Sturdza Bulandra va fi renovată cu mai bine de 240 de milioane de lei, adică aproximativ 48 de milioane de euro. Cea mai mare parte a sumei vine din bugetul local, însă vor fi folosiţi şi bani din PNRR. Proiectul va […] The post Renovarea clădirii care adăposteşte sala Liviu Ciulei a teatrului Bulandra va costa 48 de milioane de euro appeared first on Buletin de București.