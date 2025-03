Mașinile abandonate din Sectorul 1, scoase la licitație de primărie. Noul regulament include și vehiculele înmatriculate în străinătate

05:10

Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare, la finalul lunii martie. Părinții copiilor din București vor completa cererile-tip de înscriere de luni, 31 martie. Părinții au la dispoziție pentru efectuarea înscrierii mai bine de o lună, termenul limită fiind stabilit pentru ziua de 6 mai 2025. Aceștia pot transmite cererile atât fizic, la sediul unității de învățământ, […]