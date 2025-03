O firmă a fost amendată pentru că a recoltat cu 18 tone de trufe mai mult decât avea voie

18:10

Un studiu făcut de Protecţia Animalelor Ilfov şi Humane World for Animals arată că, în judeţul Ilfov, sunt peste 230.000 de câini cu stăpân sau fără şi aproape 200.000 de pisici. Aproape 95.000 de câini sunt nesterilizaţi. Practic, angajaţii de la Protecţia Animalelor au făcut un fel de recensământ prin sondaj, care a scos la […] The post Estimări despre numărul animalelor din Ilfov: peste 230.000 de câini şi aproape 200.000 de pisici appeared first on Buletin de București.