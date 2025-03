Se reiau lucrările la Prelungirea Ghencea, tronsonul dintre Râul Doamnei şi strada Mărăcineni

09:30

O bucată din Calea Moşilor a fost acoperită de spumă după intervenţia pompierilor la o maşină care a luat foc. Flăcările se extinseseră la alte patru autoturisme, aşa că pompierii militari au avut o misiune contratimp, să ţină focul sub control. Pompierii transmit că incendiul a pornit de la maşina care se vede, în filmare, […]