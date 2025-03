VIDEO| Peste 1000 de morți în urma cutremurului din Myanmar. SUA, Rusia și China sar în ajutor

10:00

Va exista în perioada următoare o remaniere guvernamentală – a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Potrivit spuselor prim-ministrului, miniştrii actualului Executiv vor fi monitorizaţi săptămânal cu privire la activitatea lor. „Categoric că va exista o remaniere. Sunt ferm convins. Acum suntem într-un plin ciclu de renegociere. Vor veni cu memorandumuri, deja au venit, în Guvern, prin […]