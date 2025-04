Alertă la sediile Avocatului Poporului și Jandarmeriei. Plicuri cu un praf suspect, trimise celor două instituții/Se fac verificări

19:10

În 2003, Donald Trump a primit un Mercedes SLR McLaren de 450 000 de dolari. Astăzi, el amenință să lovească întreaga industrie auto germană cu tarife de 25% asupra importurilor. Vehiculele fabricate în Germania au devenit simboluri globale. Dar lumea pentru care au fost construite se prăbușește, notează The Spectator. Tarifele propuse de Trump ar […] The post Pot mașinile germane să supraviețuiască lui Donald Trump? first appeared on Ziarul National.