Două cutremure în România, luni dimineață, 31 martie

Un cutremur puternic s-a produs, vineri, 28 martie, în Myanmar. Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 s-a produs vineri în Myanmar, a anunțat Agenția de Supraveghere Geologică a Statelor Unite (USGS), relatează BBC. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri. Acesta a fost resimțit în sud-vestul Chinei și în Thailanda, iar pe rețelele