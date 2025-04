Surse: Jean Claude Van Damme, vizat de DIICOT Iași. Ce suspiciuni planează în cazul celebrului actor

16:30

În ultimele săptămâni, multe dintre aceleași voci neoconservatoare care au împins SUA în Irak, solicită atacuri asupra Iranului. Grupuri precum Foundation for Defense of Democracies și Washington Institute for Near East Policy promovează din nou confruntarea, susținând că nu ar fi niciodată un moment mai bun pentru a acționa, potrivit Responsible Statecraft. Dar aceasta este […]