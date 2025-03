Lovitură de top: Jurgen Klopp revine în antrenorat!

16:10

O furtună puternică a lovit Capitala în noaptea de vineri spre sâmbătă, provocând pagube semnificative. Un bărbat a fost rănit după ce un copac doborât de vânt a căzut peste el, iar zeci de autoturisme au fost avariate de elementele smulse de rafalele puternice. Peste 100 de intervenții ale pompierilor Inspectoratul pentru Situații de Urgență […] The post Vântul a făcut prăpăd in Capitală! Peste 100 de intervenții și 20 de mașini avariate first appeared on Ziarul National.