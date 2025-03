De ce Unchiul Sam nu ar trebui să atace Iranul

16:30

Pe motiv că vrea să înlăture barierele administrative din calea expansiunii regenerabilelor, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a depus la Senat un proiect de lege prin care desființează, efectiv, limita de 50 ha pentru construirea parcurilor fotovoltaice și eoliene pe terenurile agricole. Dacă va fi adoptată, măsura pune în pericol securitatea alimentară a României, pentru că […] The post Securitatea alimentară, în pericol. Burduja scoate, pe șest, limita de 50 ha la terenurile agricole ”înghițite” de fotovoltaice și eoliene first appeared on Ziarul National.