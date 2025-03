ANSVSA lovește din nou. Răspunsul dat Comisiei Europene a prelungit carantina ovinelor până în iunie

17:30

După oțel și aluminiu, Donald Trump a anunțat miercuri taxe vamale suplimentare de 25% pentru importurile de automobile. Taxele se vor aplica „tuturor mașinilor care nu sunt fabricate în Statele Unite”, vor intra în vigoare „la 2 aprilie și vom începe să le percepem la 3 aprilie”, a precizat liderul de la Casa Albă. Rata […] The post Trump deschide un nou front în războiul comercial first appeared on Ziarul National.