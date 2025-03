Horoscop 31 martie 2025 – Trebuie să lași ideile noi să intre în viața ta

20:00

Joi, prețul aurului a urcat din nou spre maximul record de săptămâna trecută, după ce președintele american Donald Trump a anunțat noi tarife pentru importurile de automobile începând de săptămâna viitoare, intensificând tensiunile comerciale globale care au determinat cererea de metal prețios ca valoare de refugiu. Aurul spot a crescut cu mai mult de 1% […]