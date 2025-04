Multe necunoscute la Suzuka! Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Japoniei

10:00

Ioan Andone a transmis un mesaj ferm despre viitorul lui Mircea Lucescu la echipa naţională. Fostul antrenor susţine că selecţionerul are o mare experienţă şi e normal să fie deranjat de unele critici primite. Ioan Andone a oferit declaraţii şi despre meciul „tricolorilor” cu Austria. Partida se va disputa pe 7 iunie şi va fi […] The post „Îl mai învăţăm noi fotbal?” Ioan Andone, mesaj ferm despre viitorul lui Mircea Lucescu la naţională. Ce a spus despre meciul cu Austria appeared first on Antena Sport.