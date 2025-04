Bogdan Stelea a analizat lupta pentru titlu înainte de Universitatea Craiova – FCSB! Ce a spus despre…

23:40

Scandal uriaş înaintea meciului dintre Universitatea Craiova şi FCSB. Mihai Stoica are o intervenţie dură după acuzaţiile lui Sorin Cârţu. Preşedintele de onoare al oltenilor a spus că cei de la FCSB au fost avantajaţi de arbitraje. Oficialul campioanei nu a rămas dator. Îl somează pe Cârţu să vină cu dovezi clare. Se încinge derby-ul […]