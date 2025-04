Fabio Capello, dat pe spate de Cristi Chivu: „Modest şi inteligent”. Marele antrenor a numit…

18:00

David Popovici a câştigat titlul naţional în proba de 50 de metri liber, la Campionatul Naţional de Înot. Înotătorul român a avut timpul 21.83, stabilind un nou record naţional în proba de 50 de metri liber. Este primul titlu pentru David Popovici în acest an. Finala la 50 de metri liber de la Campionatul Naţional