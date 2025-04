Lionel Messi, dublă fabuloasă în Champions Cup! Golazo şi remontada de vis pentru Inter Miami

12:20

În cadrul procesului privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, care are loc în prezent la San Isidro (Argentina), fosta sa soţie, Veronica Ojeda, a depus o mărturie emoţionantă. Ea l-a descris pe bărbat ca fiind izolat şi maltratat şi i-a acuzat pe cei din jurul său şi pe cei care au avut grijă de el. […] The post Veronica, fosta soţie a lui Diego Maradona, dezvăluiri tulburătoare: „Trăia ca un prizonier! Se temea de orice!” appeared first on Antena Sport.