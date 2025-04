Spaniolii au identificat diferenţa uriaşă dintre Barcelona şi Real Madrid în sferturile Champions League:…

14:00

Specialiştii au dat verdictul despre şansele pe care le are Arsenal la câştigarea Champions League, după succesul uriaş cu Real Madrid. „Tunarii" au devenit favoriţi să cucerească marele trofeu. Arsenal a dat recital pe Emirates şi a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 3-0. „Tunarii" s-au impus graţie „dublei" marcate de Declan Rice şi […]