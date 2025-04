Scenarii posibile, avarie sau bunica ei

10:50

Vin declarații de ultim moment din partea lui Dragoș Sprînceană, omul de afaceri considerat a fi un emisar al premierului Ciolacu în Statele Unite pentru a face lobby pentru România în SUA. Omul de afaceri Sprînceană a afirmat, la Digi24, că administrația Trump ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina venite de la București, atât timp […] The post A zis-o direct! Dragoș Sprînceană, emisarul lui Ciolacu în SUA: Administrația americană trebuie să ignore un pic mesajele pro-Ucraina, pentru că avem un președinte interimar first appeared on Ziarul National.