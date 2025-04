Rubla rusească, peste dolar și aur

09:40

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, susţine că, dacă va ajunge preşedinte, nu va încerca să aducă USR la guvernare. Acesta spune că reformele în România nu se fac în funcţie de prezenţa USR la guvernare. „Este neinteresant, adică nu e decisiv. Reforme în România nu se fac în funcţie de prezenţa […]